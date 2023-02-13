شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يعتذر لجماهير الأهلى ويؤكد: أعدكم بالأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد شريف، مهاجم الأهلي، على توجيه رسالة إلى الجماهير بعد نهاية مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

وقال محمد شريف، عبر ستوري على صفحته بموقع "إنستجرام": "قدر الله وما شاء فعل، أعتذر لكل جماهير النادي الأهلي على الهدف المؤكد والذي كان يمكن أن يتسبب في تعزيز الفوز".

وأضاف: "أشعر بكل مشجع حزين، والله وحده يعلم ما أشعر به. أعدكم بالأفضل في الفترة القادمة في كل البطولات".

وكانت بعثة النادى الاهلى قد وصلت مساء اليوم على متن طائرة خاصة تحمل رقم 3201، تابعة للناقل الوطنى المصرى شركة مصر للطيران، تقل 82 فردا.

من جانبها استعدت سلطات مطار القاهرة لاستقبال بطل أفريقيا وتم إنهاء إجراءات الوصول من مبنى الركاب رقم 3 والمخصص لرحلات طيران مصر للطيران وتحالف ستار.

وخسر الأهلى من فلامنجو البرازيلى 2-4 خلال المباراة التى أقيمت مساء السبت، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، ليحصد بطل البرازيل الميدالية البرونزية فيما يحصد الأهلى المركز الرابع.