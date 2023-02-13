شكرا لقرائتكم خبر عن رجال تنس الكراسى المتحركة يحرز برونزية فى منافسات بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل منتخب رجال تنس الكراسي المتحركة المركز الثالث محرزا الميدالية البرونزية في منافسات بطولة أفريقيا التي استضافتها مدينة أبوجا النيجيرية بمشاركة 6 منتخبات.

و أحرز المنتخب برونزية البطولة عقب تحقيق الفوز على غانا ورواندا ولم يحالفه التوفيق أمام نظيره النيجيري.

وعلى صعيد منافسات السيدات احتل منتخب مصر المركز الخامس.

وضمت البعثة التي استقلت الطائرة في طريقها للعودة للقاهرة الآن، 5 لاعبين ولاعبات مقسمين إلى 3 لاعبين هم: حسن عماد، عبد الرحمن صلاح ومحمد السيد، ولاعبتين هما: نعمة نوح وإيمان حسن.

ورافق البعثة المدرب طاهر شحاتة، وترأست البعثة وقامت بالأعمال الإدارية لها شيماء سامي.