شكرا لقرائتكم خبر عن الجباس وإكرامى فى كشف المنشطات بعد مباراة بيراميدز والجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار اللجنة المسئولة عن كشف المنشطات على ثنائي بيراميدز دودو الجباس وشريف إكرامي لإجراء التحليل بعد مباراة الجيش الملكي المغربي.

وحل الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز بملعب الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويتم اختيار اللاعبين من جانب اللجنة بشكل عشوائي في آخر دقائق اللقاء، في حضور مسئولي الفريقين.