شكرا لقرائتكم خبر عن الجباس وإكرامى فى كشف المنشطات بعد مباراة بيراميدز والجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار اللجنة المسئولة عن كشف المنشطات على ثنائي بيراميدز دودو الجباس وشريف إكرامي لإجراء التحليل بعد مباراة الجيش الملكي المغربي.
وحل الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز بملعب الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.
ويتم اختيار اللاعبين من جانب اللجنة بشكل عشوائي في آخر دقائق اللقاء، في حضور مسئولي الفريقين.
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد توفيق، خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي، خط الهجوم: فخري لاكاي.
وأدار المباراة طاقم حكام من دولة ليبيا الشقيقة، بقيادة الحكم معتز إبراهيم، ويعاونه عيسى عطية المساعد الأول، ووحيد الجاهوي، المساعد الثاني، وعبد الواحد حرويدة الحكم الرابع، ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من دولة السودان، ويراقب الحكام والدابات كوسوال من تشاد، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب أفريقيا، والمنسق الأمني راشيد مدجيبا من الجزائر.