شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 12/ 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى، اليوم الأحد، الموافق، 12 / 2 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، عودة بعثة الأهلي من المغرب عقب انتهاء مشاركته في كأس العالم للأندية وحصول اللاعبين على راحة 48 ساعة.
وصلت مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد بعثة النادى الأهلى، قادمة من مدينةً طنجة المغربية بعد حصوله على المركز الرابع ببطولة كأس العالم للاندية وتلقى هزيمتين من ريال مدريد وفلامنجو البرازيلى.
وكانت بعثة النادى الاهلى قد وصلت مساء اليوم على متن طائرة خاصة تحمل رقم 3201، تابعة للناقل الوطنى المصرى شركة مصر للطيران، تقل 82 فردا.
كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الجهاز الفني قرر نق تدريباته إلى ملعب النادي بفرع مدينة نصر خلال الفترة المقبلة، بعد استئناف التدريبات الجماعية عقب العودة من المغرب وانتهاء مشاركته في كأس العالم للأندية.
وأكد المصدر أن الجهاز الفني قرر نقل تدريبات الفريق إلى ملعب مدينة نصر بسبب وجود إصلاحات في أرضية ملعب مختار التتش بفرع الجزيرة، وتم غلق الملعب لحين الانتهاء من الإصلاحات، مشيرا إلى أن الأهلي سيستمر في خوض تدريباته على ملعب مدينة نصر لمدة أسبوعين.
يواصل عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلى والتدريبى بعد العودة إلى القاهرة للتخلص من الإصابة فى عضلة السمانة.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، إن السولية مستمر في تنفيذ برنامجه العلاجي والتدريبي على مدى الأيام المقبلة.
أعلن الجهاز الفني للأهلي غياب خالد عبد الفتاح مدافع الفريق عن مباراة الأهلي المقبلة فى دوري أبطال أفريقيا بسبب الإيقاف.
يأتى ذلك بسبب الطرد الذى تعرض له خالد عبد الفتاح فى لقاء فلامنجو البرازيلي بكأس العالم للأندية، والذى يمنع مشاركته فى مباراة الهلال بسبب الإيقاف.
ويستأنف الفريق تدريباته صباح الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الهلال السوداني فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.