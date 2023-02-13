شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 12/ 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى، اليوم الأحد، الموافق، 12 / 2 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، عودة بعثة الأهلي من المغرب عقب انتهاء مشاركته في كأس العالم للأندية وحصول اللاعبين على راحة 48 ساعة.

وصلت مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد بعثة النادى الأهلى، قادمة من مدينةً طنجة المغربية بعد حصوله على المركز الرابع ببطولة كأس العالم للاندية وتلقى هزيمتين من ريال مدريد وفلامنجو البرازيلى. وكانت بعثة النادى الاهلى قد وصلت مساء اليوم على متن طائرة خاصة تحمل رقم 3201، تابعة للناقل الوطنى المصرى شركة مصر للطيران، تقل 82 فردا.