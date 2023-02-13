شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ مشواره بالكونفدرالية بتعادل إيجابى مع الجيش الملكى 2-2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل فريق بيراميدز مشواره بالجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما، أمام الجيش الملكى المغربي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى.

افتتح التسجيل لبيراميدز مصطفى فتحى في الدقيقة الأولى، بينما تعادل ديني بورجيس للجيش الملكى في الدقيقة 26 من عمر المباراة، ثم أضاف مصطفى سار الهدف الثانى للفريق المغربي في الدقيقة 72، قبل أن يسجل عبد الله السعيد هدف التعادل للفريق السماوى في الدقيقة 75.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد توفيق، خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي، خط الهجوم: فخري لاكاي.

بينما بدأ الجيش الملكي، المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد باعيو، خط الدفاع: محمد مفيد - حاتم الصوابي – ديني بورجيس - إيمانويل إيمانيشيموي،خط الوسط: العربي ناجي - محمد ربيع حريمات، عبد الفتاح حدراف - رضا سليم - حمزة إغمان، خط الهجوم: مصطفى ساهد.

وأدار المباراة طاقم حكام من دولة ليبيا الشقيقة، بقيادة الحكم معتز إبراهيم، ويعاونه عيسى عطية المساعد الأول، ووحيد الجاهوي، المساعد الثاني، وعبد الواحد حرويدة الحكم الرابع،ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من دولة السودان، ويراقب الحكام والدابات كوسوال من تشاد، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب أفريقيا، والمنسق الأمني راشيد مدجيبا من الجزائر.

وافتقد بيراميدز جهود المغربي وليد الكرتي، لاعب وسط الفريق، في مواجهة الجيش الملكي التي أقيمت مساء اليوم السبت، بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في أنكل القدم، خلال مواجهة طلائع الجيش الاخيرة في مسابقة الدورى، وحسمها بيراميدز لصالحه.