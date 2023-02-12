المنافسة تشتعل قبل قمة الأربعاء.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي وتعادل أرسنال.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - حقق مانشستر سيتي فوزًا غاليا على حساب ضيفه أستون فيلا بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإنجليزي.

أحرز رودري هدفًا مبكرًا لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة الرابعة من كرة رأسية عن طريق عرضية من رياض محرز لتصبح.

وسجل جوندوجان الهدف الثاني في شباك السيتي بعد تمريرة رائعة من جانب هالاند في الدقيقة 39 .

وفي الدقيقة 44، حصل فريق مانشستر سيتي على ضربة جزاء بعد عرقلة جراليش، لينفذ رياض محرز الكرة في الدقيقة 45 ويسجل الهدف الثالث.

هدف التقليص جاء من جانب أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا في الدقيقة 61 مستغلاً سوء تمركز مدافعي السيتي.

واستغل السيتي الموقف وقلص الفارق مع آرسنال الذي تعادل مع برينتفورد لـ3 نقاط فقط، قبل الموقعة المنتظرة بين الجانرز والسماوي، في سهرة الأربعاء المقبل، في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ12.

وأصبح رصيد مانشستر سيتي (48 نقطة) في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن آرسنال متصدر الجدول، إلا أن "الجانرز" سقط في آخر جولتين بالخسارة من إيفرتون بنتيجة (1-0) ثم التعادل الإيجابي مع برينتفورد بنتيجة (1-1).

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن:

آرسنال، 51 نقطة من 21 مباراة

مانشستر سيتي، 48 نقطة من 22 مباراة

مانشستر يونايتد، 46 نقطة من 23 مباراة

نيوكاسيل يونايتد، 41 نقطة من 22 مباراة

توتنهام، 39 نقطة من 23 مباراة

برايتون، 35 نقطة

فولهام، 35 نقطة

برينتفورد، 34 نقطة

تشيلسي، 31 نقطة

ليفربول، 29 نقطة

أستون فيلا،28 نقطة

كريستال بالاس، 25 نقطة

ليستر سيتي، 24 نقطة

نوتينجهام فورست، 24 نقطة

وولفرهامبتون، 23 نقطة

وست هام، 20 نقطة

ليدز، 19 نقطة

إيفرتون، 18 نقطة

بورنموث، 18 نقطة

ساوثهامبتون، 15 نقطة

قائمة الهدافين:

ويغرد هالاند منفردًا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 25 هدفًا، بفارق 8 أهداف عن أقرب ملاحقيه الإنجليزي هاري كين، هداف نادي توتنهام.

وفيما يلي ترتيب الهدافين:

1 إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 25

2 هاري كين توتنهام هوتسبر 17

3 إيفان طوني برينتفورد 14

4 ألكسندر ميتروفيتش فولهام 11