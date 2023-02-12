شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: المصرى سيعود للتدريب ببورسعيد وهناك لاعبون يرون أنهم أكبر من الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق سليمان، المدرب العام لفريق المصري، أن الجهاز الفني قرر خصم 25% من مستحقات اللاعبين بعد الهزيمة من سيراميكا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بالجولة الثامنة عشرة من عمر الدوري المصري.

قال سليمان في تصريحات لاستديو قناة أون تايم سبورت: "اتفقنا على العودة للتدرب في بورسعيد من غدا بدون راحة بعد الهزيمة من سيراميكا".

شدد: "هناك لاعبين في الفرق تشعر بأنها أكبر من الفريق، واللاعبين لديها لا مبالاة تجاه قميص المصري ولا تشعر بقيمة القميص الي ترتديه".

أوضح: "لو اللاعبين رفضت التدرب في بورسعيد لدينا قطاع ناشئين قادر على تعويض من يتمرد".

وعاد سيراميكا لطريق الانتصارات في الدورى الممتاز بعد غياب 6 مباريات بالفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة.

افتتح التسجيل لـ سيراميكا أحمد ياسر ريان من رأسية قوية سكنت شباك محمود جاد حارس المصرى في الدقيقة 31، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة 49، وسجل زياد كمال لاعب المصرى هدف سيراميكا الثالث بالخطأ في مرماه.

وتعرض محمود جاد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى، للطرد المباشر من قبل الحكم محمد عادل، فى مباراة فريقه أمام سيراميكا فى الدقيقة 71 بسبب لمسه للكرة بيده من خارج من منطقة الجزاء.