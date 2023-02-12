شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الجزيرة ويتأهل إلى ربع نهائى كأس مصر لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الجزيرة بنتيجة 39/22 ضمن مؤجلات دور الـ16 بكأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، ليتأهل إلى ربع النهائى.

تأجل هذا اللقاء من قبل لإراحة اللاعبين الدوليين عقب العودة من المشاركة مع المنتخب فى بطولة العالم التى أقيمت ببولندا والسويد مؤخرا.

وحدد الاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد مباريات دورنصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائي و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية والذى سيوافق أواخر أيام شهر رمضان المقبل.

بينما يقام دور ربع نهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 يوم 19 فبراير الجارى بعد خوض الأهلى والزمالك مؤجلات دور الـ16.

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تعديل موعد مباراة قمة دورى المحترفين بين الأهلى و الزمالك و المحدد لها يوم 23 فبراير المقبل ضمن المرحلة الثانية بالدورى لتقام فى تمام الثامنة مساء بدلا من الرابعة عصرا.

ومن المقرر أن يقام اللقاء على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر و التى أصبحت تستضيف لقاءات القمة بكرة اليد خلال الفترة الأخيرة .