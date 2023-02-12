شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينقل مرانه إلى ملعب مدينة نصر بسبب إصلاحات "أرضية التتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الجهاز الفني قرر نق تدريباته إلى ملعب النادي بفرع مدينة نصر خلال الفترة المقبلة، بعد استئناف التدريبات الجماعية عقب العودة من المغرب وانتهاء مشاركته في كأس العالم للأندية.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني قرر نقل تدريبات الفريق إلى ملعب مدينة نصر بسبب وجود إصلاحات في أرضية ملعب مختار التتش بفرع الجزيرة، وتم غلق الملعب لحين الانتهاء من الإصلاحات، مشيرا إلى أن الأهلي سيستمر في خوض تدريباته على ملعب مدينة نصر لمدة أسبوعين.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مدينة طنجة المغربية في طريق عودتها إلى القاهرة، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني في السودان يوم 18 فبراير الحالي، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب العودة إلى القاهرة وانتهاء بطولة كأس العالم للأندية.

ويستأنف الفريق تدريباته صباح الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.