شكرا لقرائتكم خبر عن بورجيس يسجل هدف التعادل للجيش الملكى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل ديني بورجيس، لاعب الجيش الملكى، هدف التعادل لفريقه في شباك بيراميدز في الدقيقة 26 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين باستاد الدفاع الجوي، فى افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد توفيق، خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي، خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة ليبيا الشقيقة، بقيادة الحكم معتز إبراهيم، ويعاونه عيسى عطية المساعد الأول، ووحيد الجاهوي، المساعد الثاني، وعبد الواحد حرويدة الحكم الرابع، ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من دولة السودان، ويراقب الحكام والدابات كوسوال من تشاد، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب أفريقيا، والمنسق الأمني راشيد مدجيبا من الجزائر.

ويفقد بيراميدز جهود المغربي وليد الكرتي، لاعب وسط الفريق، في مواجهة الجيش الملكي، بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في أنكل القدم، خلال مواجهة طلائع الجيش الاخيرة في مسابقة الدورى، وحسمها بيراميدز لصالحه، وتم نقل اللاعب لأقرب مستشفى حتي يجري الفحوصات الطبية اللازمة، لاسيما أن الكرتي يعد من العناصر الأساسية فى صفوف بيراميدز وغيابه سيؤثر علي الفريق، إلا أن هناك العديد من اللاعبين الأكفاء الذين سيعوضون غياب اللاعب.