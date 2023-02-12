حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 / 2 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 / 2 / 2023، العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها إعلان تشكيل لجنتى الانضباط والرصد الإعلامى باتحاد الكرة، بجانب تعيين السيد السويركى مدربا لحراس المنتخب الأولمبى خلفا لعصام الحضرى.

اتحاد الكرة يشكل لجنة "الرصد الإعلامى"

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه اليوم الأحد برئاسة جمال علام، تشكيل لجنة "الرصد الإعلامي" والتى ستكون مكلفة لرصد جميع التجاوزات الصادرة من مختلف عناصر اللعبة، عبر وسائل الإعلام المختلفة.

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري الكرة القدم، فى اجتماعه اليوم الأحد 12 فبراير، عددا من القرارات، منها اعتماد التشكيل الجديد للجنة الانضباط بجانب تعيين السيد السويركى مدربا لحراس مرمى المنتخب الأولمبى خلفا لعصام الحضرى.