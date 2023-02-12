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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 / 2 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 / 2 / 2023، العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها إعلان تشكيل لجنتى الانضباط والرصد الإعلامى باتحاد الكرة، بجانب تعيين السيد السويركى مدربا لحراس المنتخب الأولمبى خلفا لعصام الحضرى.

اتحاد الكرة يشكل لجنة "الرصد الإعلامى"

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه اليوم الأحد برئاسة جمال علام، تشكيل لجنة "الرصد الإعلامي" والتى ستكون مكلفة لرصد جميع التجاوزات الصادرة من مختلف عناصر اللعبة، عبر وسائل الإعلام المختلفة.

 

 

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري الكرة القدم، فى اجتماعه اليوم الأحد 12 فبراير، عددا من القرارات، منها اعتماد التشكيل الجديد للجنة الانضباط بجانب تعيين السيد السويركى مدربا لحراس مرمى المنتخب الأولمبى خلفا لعصام الحضرى.

 

اتحاد الكرة يعتمد التشكيل الجديد للجنة الانضباط والأخلاق

 

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه صباح اليوم الأحد الثاني عشر من فبراير، برئاسة جمال علام، اعتماد تشكيل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد، برئاسة المستشار عزت سيد عبد العزيز خميس مساعد وزير العدل السابق.

 

كشف أسامة نبيه، مدرب عام فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن أسباب تواجد أفراد أسرته داخل مقر النادى بميت عقبة، وأثناء قيادته لتدريب الفريق الأول برفقة البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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