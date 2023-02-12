شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: فيوتشر كان بإمكانه الفوز على بطل توجو والنتيجة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى فيوتشر، إنه يعتبر التعادل أمام إسكو دى كارا التوجولي بهدف لمثله نتيجة إيجابية في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، خصوصا في ظل الأجواء الصعبة التي عاشها اللاعبون خارج الأرض.

أضاف لمدير الفني لـ فيوتشر في المؤتمر الصحفى عقب المباراة إنه كان متأكداً من العودة للمباراة بعد تأخر فريقه، بهدف خصوصا أن اللاعبين تحكموا في سير اللقاء، وكان بمقدروهم إضافة الهدف الثانى، مشيرا إلى أنه راضٍ عن النتيجة.

وتحدث على ماهر على الاعتراضات التي حدثت خلال مباراة فيرتشرو إسكو دى كارا التوجولي: "آسف على مشهد الاعتراضات الذي ظهر عليه اللاعبون والجهاز الفني، لكن عانينا من بعض الكرات ولا أحب الحديث عن التحكيم، لكن من شاهد المباراة عرف كل شيء وسيحلل ما حدث".

وتعادل فريق فيوتشر مع نظيره إسكو دي كارا التوجولي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد كيجوي دي لومي بالعاصمة التوجولية لومي فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل اسكو دي كارا هدفا مبكرا في مرمى فيوتشر عن طريق كانجنيفي اماتشوتشوي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، بينما تعادل محمود رزق لفيوتشر في الدقيقة 81 من هجمة منظمة بدأت من الجبهة اليسرى ووصول إلى جوناثان نجويم والذي أرصلها عرضية داخل منطقة جزاء اسكو وترجمها رزق بقدمه في المرمى.