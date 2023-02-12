شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى: واجهنا المصرى بواقعية وأتمنى لهم التوفيق فى القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب التونسى معين الشعبانى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، عن سعادته بتحقيق أول فوز بعد توليه مهمة القيادة الفنية، أمام المصرى البورسعيدى، بنتيجة 3 / 0.

وأكد معين الشعبانى، فى تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، أنه واجه المصرى البورسعيدى بواقعية، ونجح فى استغلال الثغرات، لافتًا إلى أن قيادته لفريق المصرى فى الفترة الماضية سهلت له المباراة، خاصة أنه ما زال يدرس فريقه الحالى "سيراميكا"، وأن تلك المواجهة هى الثانية له بعد الخسارة من إنبى فى اللقاء الماضى.

وتمنى الشعبانى التوفيق لفريقه السابق، فى مواجهاته المقبلة، ويطالب الجماهير بالوقوف خلف الفريق، والتى ترتبط بعلاقات قوية معها منذ أن كان مديرًا فنيًا للفريق الساحلى.

وعاد سيراميكا لطريق الانتصارات في الدورى الممتاز، بعد غياب 6 مباريات بالفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة.

افتتح التسجيل لـ سيراميكا أحمد ياسر ريان من رأسية قوية سكنت شباك محمود جاد حارس المصرى في الدقيقة 31، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة 49، وسجل زياد كمال لاعب المصرى هدف سيراميكا الثالث بالخطأ في مرماه.

وتعرض محمود جاد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى، للطرد المباشر من قبل الحكم محمد عادل، فى مباراة فريقه أمام سيراميكا فى الدقيقة 71 بسبب لمسه للكرة بيده من خارج من منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا المركز العاشر فى ترتيب جدول منافسات المسابقة برصيد 21 نقطة، بعدما نجح فى الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات، وتلقى الخسارة فى 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 23 هدفا واستقبلت شباكه 22 هدفا.

بينما يتراجع المصري إلى المركز الحادى عشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة بعدما خاض 18 مباراة، فاز خلالها بـ4 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر 5 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفا واستقبلت شباكهم 21.