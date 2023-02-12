شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وسموحة بالدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم الدولى إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الزمالك وسموحة غدا الإثنين باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، القائمة التى تخوض المباراة وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

وخرج من القائمة أحمد فتوح وعمر جابر للإصابة، واستبعد الجهاز الفنى مصطفى الزنارى، كما شهدت تواجد محمد عواد الذى كان تعرض للإصابة فى مواجهة شباب بلوزداد، فيما عاد حمزة المثلوثى بعد الشفاء من الإصابة، وساسمون أكينولا الذى استبعد من المباراة الماضية.

ويحتل نادي الزمالك المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 17 مباراة، حيث فاز الزمالك في 8 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.

بينما على الجانب الآخر يحتل فريق سموحة المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق السكندري بعدما خاض 17 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.