شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة سيراميكا والمصرى فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز سيراميكا على نظيره على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر.

افتتح التسجيل لـ سيراميكا أحمد ياسر ريان من رأسية قوية سكنت شباك محمود جاد حارس المصرى في الدقيقة 31، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة 49، وسجل زياد كمال لاعب المصرى هدف سيراميكا الثالث بالخطأ في مرماه.

وتعرض محمود جاد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى، للطرد المباشر من قبل الحكم محمد عادل، فى مباراة فريقه أمام سيراميكا فى الدقيقة 71 بسبب لمسه للكرة بيده من خارج من منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا المركز العاشر فى ترتيب جدول منافسات المسابقة برصيد 21 نقطة، بعدما نجح فى الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات، وتلقى الخسارة فى 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 23 هدفا واستقبلت شباكه 22 هدفا.

بينما تراجع المصري إلى المركز الحادى عشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، فاز خلالها بـ4 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر 5 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفا واستقبلت شباكهم 21.