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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن نتيجة اختبارات الترقى والحكام الجدد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة نتيجة اختبارات الترقى للحكام من الدرجة الثالثة إلى الثانية، ومن الثانية إلى الأولى، وكذلك الحكام الجدد، وجاءت النتيجة كالتالى:
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