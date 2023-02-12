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اتحاد الكرة يعلن نتيجة اختبارات الترقى والحكام الجدد

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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن نتيجة اختبارات الترقى والحكام الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة نتيجة اختبارات الترقى للحكام من الدرجة الثالثة إلى الثانية، ومن الثانية إلى الأولى، وكذلك الحكام الجدد، وجاءت النتيجة كالتالى:

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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