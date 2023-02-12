شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 25% من مستحقات لاعبى المصرى.. وحسام حسن يقرر العودة للتدريبات فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النادي المصري توقيع غرامة مادية بخصم 25% من مستحقات لاعبي الفريق، وذلك بعد الهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة في مباراة الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري.

كما قرر حسام حسن المدير الفني للنادي المصري العودة للتدريب فى بورسعيد .

عاد سيراميكا لطريق الانتصارات في الدورى الممتاز بعد غياب 6 مباريات بالفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة.

افتتح التسجيل لفريق سيراميكا أحمد ياسر ريان من رأسية قوية سكنت شباك محمود جاد حارس المصرى في الدقيقة 31، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة 49، وسجل زياد كمال لاعب المصرى هدف سيراميكا الثالث بالخطأ في مرماه.

وتعرض محمود جاد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى، للطرد المباشر من قبل الحكم محمد عادل، فى مباراة فريقه أمام سيراميكا فى الدقيقة 71 بسبب لمسه للكرة بيده من خارج من منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا المركز العاشر فى ترتيب جدول منافسات المسابقة برصيد 21 نقطة، بعدما نجح فى الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات، وتلقى الخسارة فى 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 23 هدفا واستقبلت شباكه 22 هدفا.

بينما يتراجع المصري إلى المركز الحادى عشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة بعدما خاض 18 مباراة، فاز خلالها بـ 4 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر 5 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفا واستقبلت شباكهم 21.