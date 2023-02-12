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أرنولد: هدفي الاحتراف في الدوريات الأوروبية الكبرى

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد احمد سلطان "أرنولد" المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بانكوك التايلاندي ولاعب الزمالك السابق أنه يتطلع للعب في أحد الدوريات الكبرى في أوروبا .

 

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وقال أرنولد صاحب الـ ١٧ عام في تصريحات خاصة لـ " الوفد " أنه يتطلع لإثبات ذاته في الفترة الحالية مع الفريق التايلاندي من أجل تحقيق حلمه والانتقال لأحد أندية الدوريات الكبرى.

واضاف إنه تلقى بعض العروض من أندية في قطر وتركيا خلال الفترة الماضية ولكن الأمر في يد النادي لأنه في الوقت الحالي لاعباً في صفوف الفريق الأول لكرة القدم ويعامل معاملة اللاعب المحترف وليس الناشئ.

وعن إطلاق لقب أرنولد عليه قال إن مدربه هو من

أطلق عليه هذا اللقب لأن طريقة لعبه تشبه اعب اللاعب الكسندر أرنولد لاعب فريق الإنجليزي.

وواصل قائلاً أنه يتطلع لتمثيل المنتخب الوطني في المستقبل، لأن هذا حلم حياته منذ الصغر، والأحتراف في الدوري التايلاندي مجرد بداية بالنسبة له.

واختتم اللاعب حديثة موجها الشكر إلى كل من ساندة للوصول إلى ما هو عليه، وأكد أنه ممنون لكل شخص وقف في ظهره طوال مسيرته منذ الصغر وحتى الآن.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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