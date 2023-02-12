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بيراميدز يتعادل مع الجيش الملكي المغربي في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - تعادل فريق بيراميدز مع نظيره الجيش الملكي بهدف لكل فريق  في المباراة الجارية على ستاد الدفاع الجوي ،ضمن منافسات الجولة الأولي في دور المجموعات  بطولة كأس الكونفيدرالية .

 

بدأ بيراميدز اللقاء لخطف الجيش الملكي المغربي لتسجيل هدف التقدم في شباك  في أول ربع ساعة من المباراة .

 

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وسجل مصطفي فتحي لاعب بيراميدز  الهدف الأول في الدقيقة الأولى من عمر المباراة،من صناعة محمد حمدي .

 

وجاء الهدف  من كرة مٌقوسة أرسلها محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق إلى مصطفى فتحي ليسددها في الشباك في الزاوية اليساري .

 

ليٌعلن حكم المباراة تقدم بيراميدز على الجيش المغربي بهدف دون رد.

 

 

بينما سجل ديني بورغيس هدف التعادل  في شباك أحمد الشناوي ، من كرة عرضية  أرسلها رضا سليم من ضربة ركنية أرسلها رضا سليم لتصل إلى ديني ليسددها في شباك بيراميدز .

 

حاول بيراميدز  الضغط مٌجددا على الجيش ليتقدم ولكن تألقت دفاعات الجيش من صد هجمات الفريق السماوي .

 

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين بيراميدز و الجيش الملكي  على ستاد الدفاع الجوي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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