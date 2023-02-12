بيراميدز يتعادل مع الجيش الملكي المغربي في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل فريق بيراميدز مع نظيره الجيش الملكي بهدف لكل فريق في المباراة الجارية على ستاد الدفاع الجوي ،ضمن منافسات الجولة الأولي في دور المجموعات بطولة كأس الكونفيدرالية .

بدأ بيراميدز اللقاء لخطف الجيش الملكي المغربي لتسجيل هدف التقدم في شباك في أول ربع ساعة من المباراة .

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وسجل مصطفي فتحي لاعب بيراميدز الهدف الأول في الدقيقة الأولى من عمر المباراة،من صناعة محمد حمدي .

وجاء الهدف من كرة مٌقوسة أرسلها محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق إلى مصطفى فتحي ليسددها في الشباك في الزاوية اليساري .

ليٌعلن حكم المباراة تقدم بيراميدز على الجيش المغربي بهدف دون رد.

بينما سجل ديني بورغيس هدف التعادل في شباك أحمد الشناوي ، من كرة عرضية أرسلها رضا سليم من ضربة ركنية أرسلها رضا سليم لتصل إلى ديني ليسددها في شباك بيراميدز .

حاول بيراميدز الضغط مٌجددا على الجيش ليتقدم ولكن تألقت دفاعات الجيش من صد هجمات الفريق السماوي .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين بيراميدز و الجيش الملكي على ستاد الدفاع الجوي.

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