بيراميدز يتعادل مع الجيش الملكي المغربي في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - تعادل فريق بيراميدز مع نظيره الجيش الملكي بهدف لكل فريق في المباراة الجارية على ستاد الدفاع الجوي ،ضمن منافسات الجولة الأولي في دور المجموعات بطولة كأس الكونفيدرالية .
بدأ بيراميدز اللقاء لخطف الجيش الملكي المغربي لتسجيل هدف التقدم في شباك في أول ربع ساعة من المباراة .
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وسجل مصطفي فتحي لاعب بيراميدز الهدف الأول في الدقيقة الأولى من عمر المباراة،من صناعة محمد حمدي .
وجاء الهدف من كرة مٌقوسة أرسلها محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق إلى مصطفى فتحي ليسددها في الشباك في الزاوية اليساري .
ليٌعلن حكم المباراة تقدم بيراميدز على الجيش المغربي بهدف دون رد.
بينما سجل ديني بورغيس هدف التعادل في شباك أحمد الشناوي ، من كرة عرضية أرسلها رضا سليم من ضربة ركنية أرسلها رضا سليم لتصل إلى ديني ليسددها في شباك بيراميدز .
حاول بيراميدز الضغط مٌجددا على الجيش ليتقدم ولكن تألقت دفاعات الجيش من صد هجمات الفريق السماوي .
ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين بيراميدز و الجيش الملكي على ستاد الدفاع الجوي.
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