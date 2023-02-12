الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة غزل المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي تدريباته اليوم على الملعب الفرعي "عبدالرحمن أنوس" وذلك ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة غزل المحلة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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المران كان خفيفًا تخلله بعض الجمل الفنية والخططية قبل أن يشتمل على تقسيمة في ختام المران تم خلالها الوقوف على مدى

استيعاب اللاعبين للخطط المرغوب تطبيقها في اللقاءات المقبلة.

هذا ومن المقرر أن يستأنف الفريق التدريبات اعتبارًا من الغد على فترتين صباحية ومسائية بغرض الارتقاء بالجوانب المهارية والخططية والبدنية للاعبين.



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