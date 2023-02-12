نور الدين حكما لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم الدولى إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الزمالك وسموحة غدا الإثنين باستاد برج العرب، في الجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، القائمة لخوض المباراة وتضم القائمة:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

خرج من القائمة أحمد فتوح وعمر جابر للإصابة، واستبعد الجهاز الفنى مصطفى الزنارى لأسباب فنية، وتواجد

محمد عواد الذى كان تعرض للإصابة أمام شباب بلوزداد، وعاد حمزة المثلوثى بعد الشفاء من الإصابة، وسامسون أكينولا المستبعد من لقاء شباب بلوزداد.

يحتل الزمالك المركز السادس في جدول الدوري برصيد 29 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 17 مباراة، حيث فاز الزمالك في 8 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.

ويحتل سموحة المركز الـ 11 برصيد 20 نقطة، خاض 17 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر في 5 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 12 هدفاً وعليهم 14 هدفاً .