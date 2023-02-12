بيراميدز يسجل أول أهدافه في شباك الجيش الملكي المغربي

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق بيراميدز على نظيره الجيش الملكي المغربي بهدف من دون رد في المباراة الجارية على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى في بطولة كأس الكونفيدالية.

وجاء الهدف كرة مٌقوسة أرسلها محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق إلى مصطفى فتحي ليسددها في شباك في الزاوية اليساري.

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بدأ باتشيكو بتشكيل أمام الجيش الملكي المغربي مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي -

أحمد توفيق.

خط الوسط: بلاتي توريه - عبدالله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمود دونجا - محمد صادق - إبراهيم عادل - كريم حافظ - محمود صابر - دودو الجباس.

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