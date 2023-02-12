وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون الثنائي مع نظيره التونسي

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن مشاركته فى فعاليات النسخة الثانية من الاجتماع العربى للقيادات الشابة المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اجتماعًا ثنائيًا مع السيد كمال دقيش، وزير الشباب والرياضة التونسي، لبحث مجالات التعاون المشترك.

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بحث اللقاء آليات التعاون بين مصر وتونس فى مجالى الشباب والرياضة، وأبرز البرامج المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة فى ضوء الحرص على تنمية العلاقات بين البلدين استنادًا على العلاقات الدبلوماسية التى تجمع مصر وتونس فى شتى المجالات.

كما تلقى وزير الشباب والرياضة تأكيدًا من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد إمارة دبى؛ لحضور إحدى فعاليات عام الشباب العربي 2023م، والمُنفذ تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

يذكر أن الاجتماع العربى للقيادات الشابة المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة يُقام تحت عنوان

"تأملات فى حكاية الشباب العربى"، وعلى هامش القمة العالمية للحكومات بدبى بمشاركة مجموعة من أصحاب السمو والمعالى وزراء الشباب والرياضة العرب، وعدد من القيادات الشابة بمختلف الدول العربية، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، وتضمنت الجلسة الافتتاحية مجموعة من الكلمات للسادة المشاركين عكست تجارب الدول العربية فى تمكين الشباب، وقدمت أبرز المبادرات المجتمعية التى تبنتها الحكومات العربية، والعوامل المؤثرة فى تكوين سرد إيجابى لصورة الشباب العربى، ومقترحات صُناع القرار لمزيد من التمكين للشباب خلال الفترة المقبلة.

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