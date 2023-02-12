نتائج مميزة لمنافسات الشباب والشابات في اليوم الثاني ببطولة مصر الدولية للتايكوندو

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت منذ قليل فعاليات منافسات اليوم الثاني من بطولة مصر الدولية للتايكوندو التي تقام خلال الفترة ما بين 11 وحتى 15 فبراير الجاري بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 35 دولة بعدد 865 مشارك.

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وأقيمت في الفترة الصباحية باقي منافسات الناشئين والناشئات التي بدأت بالأمس، فيما بدأت منافسات الشباب والشابات في الفترة المسائية ب8 موازين مختلفة.

وجاءت نتائج منافسات الشباب على النحو التالي:

وزن 48 كجم: المركز الأول : أحمد علي المركز الثاني : مصطفى عبدالنبي المركز الثالث: ياسين محمد - آدم محمود

وزن 55 كجم: المركز الأول:كريم وائل المركز الثاني: محمد حسام المركز الثالث: فؤاد ظريف - بدر الدين خالد

وزن 63 كجم: المركز الأول:أبانوب أيمن المركز الثاني: إيهاب محمد المركز الثالث: معاذ محمد - أرسلان محمد

وزن 73كجم : المركز الأول:عبدالرحمن أحمد المركز الثاني: غسان عبدالله المركز الثالث:يوسف تامر - فراس محمد.

أما على صعيد الشابات فجاءت النتائج على النحو التالي:

وزن 44 كجم : المركز الأول : مريم جلال المركز الثاني ملك ياسر المركز الثالث : حبيبة أحمد - جنى عبدالله

وزن 49 كجم : المركز الأول : جومانا رامي المركز الثاني: لمار جرايبي المركز الثالث: فرح مجدي - جوري وسيم

وزن 55 كجم : المركز الأول : ميرال عبدالسلام المركز الثاني : خديمة أحمد المركز الثالث : سارة سامح - فاطمة بدر

وزن 63 كجم : المركز الأول : هنا أحمد

المركز الثاني: حبيبة أحمد المركز الثالث : الاء عمر - سميرة فهمي.

وقام بتسليم الجوائز والميداليات السيد /إدريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والمشرف الفني على البطولات والمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو وهاني علي المرشاد رئيس اتحاد الكويت للتايكوندو وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للتايكوندو والمحاسب حازم قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمهندس مصطفى تعلب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.

ومن المنتظر أن تستأنف منافسات الشباب والشابات غدا على مدار اليوم في 12 ميزان مختلف على صعيد الجنسين على أن تبدأ منافسات الرجال والسيدات بداية من بعد غد الثلاثاء حتى يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير الجاري.

كما ستقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطولة كأس رئيس الإتحاد الدولي للتايكوندو G2 يومي 17 و18 فبراير بمشاركة 35 دولة بعدد 339 مشارك كما تُلعب بطولة مصر الدولية للباراتايكوندو يوم 16 فبراير.

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