مانشستر سيتي يواصل مطاردة آرسنال بالفوز على أستون فيلا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق مانشستر سيتي فوزًا هامًا على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن الجولة الـ 23 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي يقسو على أستون فيلا في الشوط الأول

استطاعت كتيبة بيب جوارديولا التقدم على أستون فيلا عن طريق رودريجو هيرنانديز في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، بينما أضاف زميله جوندوجان الهدف الثاني في الدقيقة 39، كما رفض حكم المباراة احتساب هدف لجوندوجان بسبب وجود خطأ على أحد لاعبي السيتيزين.

بينما سجل الجزائري رياض محرز الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط، بعدما استفاد من حصول زميله جريليش على ركلة جزاء.

فيما قلص أولي واتكينز، لاعب أستون

فيلا النتيجة في الدقيقة 61، بعدما استفاد من تمريرة زميله السحرية ليسجل الهدف الأول لفريقه.

وأضاع لاعبي أستون فيلا فرصتين مؤكدتين للتسجيل، بعدما أرتطمت الكرة بالعارضة، فيما أضاع محرز الهدف الرابع لفريقه بعدما أنفرد بحارس الخصم ليضع الكرة خارج الملعب.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وارتفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 48 في وصافة ترتيب البريميرليج، بينما يتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 28 في المركز الـ 11.

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