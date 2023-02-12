موعد مباراة الزمالك وسموحة.. والقناة الناقلة.. والقائمة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف سموحة، نظيره الزمالك، في السابعة مساء غد الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك للعودة إلى نغمة الانتصارات بعد أن خسر في الجولة الماضية أمام فاركو 0-3.

ويحتل نادي الزمالك المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة.

وفى المقابل يحتل فريق سموحة المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة.

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام سموحة.

قائمة الزمالك:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، القائمة التي ستخوض مباراة سموحة.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

وخرج من القائمة أحمد فتوح وعمر جابر للإصابة، واستبعد الجهاز الفنى مصطفى الزنارى، كما شهدت تواجد محمد عواد الذى كان تعرض للإصابة فى مواجهة شباب بلوزداد، فيما عاد حمزة المثلوثى بعد الشفاء من الإصابة، وساسمون أكينولا الذى استبعد من المباراة الماضية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي - المثلوثي

خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الزمالك أمام المحلة في الدوري المصري عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.