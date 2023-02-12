شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لمنتخب الكرة النسائية الأول استعدادا لوديتى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار محمد كمال، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، قائمة تضم 24 لاعبة، للدخول في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 17 فبراير الجاري، قبل السفر إلى لبنان، لخوض مباراتين وديتين.

وتأتي زيارة المنتخب المصري للكرة النسائية للأراضي اللبنانية، تلبية لدعوة الاتحاد اللبناني لكرة القدم، لخوض المواجهتين الوديتين خلال فترة التوقف بين يومي 19 و22 فبراير الجاري.

وتضم القائمة كلا من: مها الدمرداش، أمينه أحمد، ماجدة أحمد، إنجي عطية، شروق السيد، إيمان حسن، ندى عماد، مهيرة علي، مايا إيهاب، منار السيد، أميرة محمد، سارة إسماعيل، دنا كريم، أمنية سمير، ملك تامر، سالي منصور، شهد مكرم، نورا خالد، ساره عصام، حالا مصطفى، نادية رمضان، منة طارق، سوزانا مسعد وعهد طارق.