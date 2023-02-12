سيراميكا يهزم المصرى بثلاثية نظيفة ويعود لطريق الانتصارات فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - عاد سيراميكا لطريق الانتصارات في الدورى الممتاز بعد غياب 6 مباريات بالفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر.

افتتح التسجيل لـ سيراميكا أحمد ياسر ريان من رأسية قوية سكنت شباك محمود جاد حارس المصرى في الدقيقة 31، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة 49، وسجل زياد كمال لاعب المصرى هدف سيراميكا الثالث بالخطأ في مرماه.

وتعرض محمود جاد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى، للطرد المباشر من قبل الحكم محمد عادل، فى مباراة فريقه أمام سيراميكا فى الدقيقة 71 بسبب لمسه للكرة بيده من خارج من منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا المركز العاشر فى ترتيب جدول منافسات المسابقة برصيد 21 نقطة، بعدما نجح فى الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات، وتلقى الخسارة فى 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 23 هدفا واستقبلت شباكه 22 هدفا.

بينما يتراجع المصري إلى المركز الحادى عشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة بعدما خاض 18 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر 5 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفا واستقبلت شباكهم 21.

وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام،خط الوسط: محمد عادل - محمد كناريا - محمد عنتر - محمد إبراهيم - ميدو جابر،خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - محمد ناصف - أحمد هاني - مروان الصحراوي - محمد توني - عمرو قلاوة - إبراهيم أيولا - كونستانت وايو - محمود زلاكه.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي:حراسة المرمي: محمود جاد،خط الدفاع: كريم العراقي ، محمد دبش ، عمرو موسى ، حسين السيد،خط الوسط: زياد كمال ، ايزي ايميكا ، الياس الجلاصي،خط الهجوم: محمد جريندو ، مروان حمدي ، عبده يحيى.