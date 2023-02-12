شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاى ومصطفى فتحى والسعيد فى هجوم بيراميدز أمام الجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيله لمواجهة الجيش الملكي المغربي في إطار بطولة الكونفدرالية، ويحل الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد توفيق

خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي