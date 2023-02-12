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لاكاى ومصطفى فتحى والسعيد فى هجوم بيراميدز أمام الجيش الملكى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيله لمواجهة الجيش الملكي المغربي في إطار بطولة الكونفدرالية، ويحل الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

 

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد توفيق

 

خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي 

 

خط الهجوم: فخري لاكاي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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