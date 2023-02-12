شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتعادل اسكو التوجولى 1/1 فى افتتاح مشواره بمجموعات الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق فيوتشر مع نظيره إسكو دي كارا التوجولي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد كيجوي دي لومي بالعاصمة التوجولية لومي فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل اسكو دي كارا هدفا مبكرا في مرمى فيوتشر عن طريق كانجنيفي اماتشوتشوي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

وتعادل محمود رزق لفيوتشر في الدقيقة 81 من هجمة منظمة بدأت من الجبهة اليسرى ووصول إلى جوناثان نجويم والذي أرصلها عرضية داخل منطقة جزاء اسكو وترجمها رزق بقدمه في المرمى.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

محمود جنش في حراسة المرمى.

خط الظهر: باسم علي، محمود مرعي، محمود رزق، جوناثان نجويم.

خط الوسط: كريم نيدفيد، غنام محمد، علي زعزع، محمد فاروق.

الهجوم: ناصر ماهر، مروان محسن.

وعلى مقاعد البدلاء: علي الفيل، طارق طه، مهند لاشين، أيمن الصفاقسي، محمد يحيى، محمد رضا، عبد الكبير الوادي، أحمد عاطف وهشام عادل.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المباراة لطاقم تحكيمي من تشاد بقيادة الحاجي ألو محمد ويعاونه مواطنيه عيسى يحيى كمساعد أول وبوجولا عيسى كمساعد ثان فيما سيكون بوسري أرمي ألفريد حكما رابعا، ويراقب المباراة مامبي ديابي من مالي فيما يراقب الغاني كوتي أليكسندر أداء الحكام بالإضافة إلى الكونغولي زيفير موكانيا منسقا عاما للمباراة والنيحيري أودشي جون مسئول للأمن.