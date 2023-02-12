الامارات | مبابي يعود لتدريبات سان جرمان قبل يومين من مواجهة بايرن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استأنف مهاجم باريس سان جرمان الدولي كيليان مبابي البعيد عن الملاعب منذ إصابته في الأول من فبراير الحالي، تدريباته اليوم الأحد وفقًا لعدد من وسائل الإعلام الرياضية الفرنسية المتفائلة بتواجده ضمن قائمة فريق العاصمة الثلاثاء المقبل في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وذكرت صحيفة «ليكيب» وإذاعة «آر إم سي سبورتس» أن مبابي البالغ من العمر 24 عاما والذي كان ناديه أكد غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، شارك في حصة تدريبية جماعية مع اللاعبين الذين غابوا أو لعبوا دقائق قليلة في المباراة الاخيرة ضد المضيف موناكو (1-3 السبت)، وأجرى تدريبات فردية وسدد كرات على المرمى.

وتطرقت الوسيلتان الإعلاميتان إلى إمكانية تواجد مبابي ضمن ورقة مباراة الثلاثاء ضد بايرن ميونيخ على ملعب «بارك دي برانس» في العاصمة باريس.

وكان المدرب كريستوف غالتييه متشائما في معرض رده على سؤال السبت حول إمكانية عودة مبابي الى الملاعب قبل الموعد المتوقع، وقال «لا أعتقد ذلك. إنه يتابع بروتوكول التعافي. لقد تعرض لإصابة في العضلات. سنأخذ صفر، صفر، صفر مخاطرة مع كيليان».

وتعرض مبابي لإصابة في الفخذ الأيسر في الأول من الشهر الحالي خلال مواجهة المضيف مونبلييه في الدوري. وقدرت مدة غيابه بثلاثة أسابيع من قبل النادي.