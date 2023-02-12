الامارات | الإيطالية بورغيني تُتَوج بلقب النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوجت الإيطالية إليزا لونغو بورغيني بطلة للنسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات 2023، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي، والذي أُقيم على امتداد أربع مراحل لمسافة 468 كم، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً، واختتمت منافساته أليوم، في منطقة كاسر الأمواج في أبوظبي.

وتفوق بورغيني دراجة فريق تريك سيجافريدو الإيطالي على زميلتها ومواطنتها في الفريق جايا ريليني بفارق 7 ثواني، ومواطنتها سيلفيا بريسكو من فريق الإمارات أي دي كيو بفارق زمني بلغ دقيقة و 18 ثانية.

وحصدت الهولندية شارلوت كول من فريق دي إس إم الهولندي لقب مرحلة مجلس أبوظبي الرياضي الرابعة والأخيرة التي انطلقت من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مروراً بأجمل معالم أبوظبي ووصولاً إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي، حيث أنهت مسافة السباق 119 كم في زمن قدره 2:57:55 ساعة بمتوسط سرعة 40.13 لم، وتغلبت على نخبة من راكبات الدراجات المرشحات للفوز، في مقدمتهن الإيطالية كيارا كونسوني، و الألمانية لورينا وايبس.

وفي ختام النسخة الأولى لطواف الإمارات للسيدات حصلت الإيطالية إليزا لونغو بورغيني على القميص الأحمر برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية كمتصدرة للترتيب العام للسباق، وفازت الألمانية شارلوت كول من فريق الإمارات دي إس إم بالقميص الأخضر برعاية بايك أبوظبي كمتصدرة بالنقاط، بينما حصدت جايا ريليني من فريق تريك سيجافريدو على القميص الأبيض برعاية أبوظبي 360 كأفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة، بينما توجت أغنيس سكالنياك سوجكا من فريق (Canyon//SRAM Racing)بالقميص الأسود برعاية أبوظبي إكسبيرينس كمتصدرة لمرحلة السرعة المتوسطة.

كما حصل فريق الإمارات أي دي كيو على درع أفضل فريق في الطواف محققاً أفضل زمن في مراحل الطواف الأربعة.