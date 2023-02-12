شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع مع لجنة الانضباط والقيم باتحاد الكرة بحضور علام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع لجنة الانضباط والقيم والأخلاق، برئاسة المستشار عزت سيد عبد العزيز خميس، مساعد وزير العدل السابق بحضور السيد جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وأكد وزير الشباب والرياضة اهتمام الوزارة، بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، لتطوير منظومة الكرة المصرية على مستوى المنافسات، ونتائج المنتخبات الوطنية مع التأكيد على استقرار كافة أطراف المنظومة بما يحقق تطلعات وأهداف الاتحاد والوزارة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحى عن خالص تمنياته بالتوفيق للجنة الانضباط والقيم والأخلاق فى أداء مهامها خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ويترأسها المستشار عزت خميس، وعضوية كلٍ من المستشار محمد شيرين فهمي عبد الحميد رئيس محكمة أمن الدولة السابق نائبًا للرئيس، المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، المستشار إيهاب السيد عبد المطلب عثمان نائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار عزت أبو زيد عبد العزيز سلام رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق في عضوية اللجنة.