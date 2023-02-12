شكرا لقرائتكم خبر عن الشمرلى يعتذر عن عدم استكمال مهمة القيادة الفنية لطائرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم شريف الشمرلى، المدير الفنى السابق لفريق طائرة الزمالك، باعتذار عن عدم استكمال مهمته فى القيادة الفنية للفريق وذلك بعد الخسارة فى السوبر من الأهلى أمس 3/0 .

وأعلن الشمرلى استقالته عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "تقدمت باعتذارى عن الاستمرار فى قيادة الفريق الأول للكرة الطائرة فى نادي الزمالك وتشرفت بالتواجد فى الصرح الكبير وأشكر الإدارة والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين علي الفترة الماضية بكل ما كان بها من عمل و اجتهاد و مرت سريعا حوالي 8 شهور وبكل الصعوبات و التحديات و القادم افضل للزمالك بإذن الله".



الشمرلى

و جاء إعتذار الشمرلى قبل ساعات من خوض منافسات نصف نهائى السوبر المصرى المقرر له غدا الإثنين أمام الإتحاد السكندرى .

وتقام مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الرابعة عصراً فى نصف النهائى غداً، بينما تقام مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندرى فى السادسة مساءً، على أن يقام لقاء تحديد البطل وصاحب البرونزية بعد غدٍ الثلاثاء.

وتأهل الأهلى إلى هذا الدور بالفوز على جميع الفرق، بينما تلقى الزمالك الهزيمة أمس أمام غريمه التقليدى الفريق الأحمر بنتيجة 3/0.