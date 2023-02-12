شكرا لقرائتكم خبر عن طرد محمود جاد فى مباراة المصرى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمود جاد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى، للطرد المباشر من قبل الحكم محمد عادل، فى مباراة فريقه أمام سيراميكا فى الدقيقة 71 بسبب لمسه للكرة بيده من خارج من منطقة الجزاء.

وأنهى سيراميكا الشوط الأول متقدماً على المصرى البورسعيدى بهدف نظيف سجلة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 31 من عمر المباراة المقامة حالياً بين الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، قبل أن يضيف ذات اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة 47، والثالث فى الدقيقة 75 من نيران صديقة.

وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام،خط الوسط: محمد عادل - محمد كناريا - محمد عنتر - محمد إبراهيم - ميدو جابر،خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - محمد ناصف - أحمد هاني - مروان الصحراوي - محمد توني - عمرو قلاوة - إبراهيم أيولا - كونستانت وايو - محمود زلاكه.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي:حراسة المرمي: محمود جاد،خط الدفاع: كريم العراقي ، محمد دبش ، عمرو موسى ، حسين السيد،خط الوسط: زياد كمال ، ايزي ايميكا ، الياس الجلاصي،خط الهجوم: محمد جريندو ، مروان حمدي ، عبده يحيى.

ويحتل المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة بعدما خاض 17 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفا واستقبلت شباكهم 18.

بينما يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول منافسات المسابقة برصيد 18 نقطة، بعدما نجح فى الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات، وتلقى الخسارة فى 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكه 22 هدفا.