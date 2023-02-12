شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لحسم موقف السولية من اللحاق بمباراة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلى والتدريبى بعد العودة إلى القاهرة للتخلص من الإصابة فى عضلة السمانة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، إن السولية مستمر في تنفيذ برنامجه العلاجي والتدريبي على مدى الأيام المقبلة.

وأشار طبيب الفريق إلى أن السولية سوف يخضع لفحص طبي في تدريبات الفريق يوم الأربعاء المقبل، لحسم موقفه من اللحاق بمباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق الهلال في السودان 18 فبراير الجارى ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة إلى القاهرة وانتهاء بطولة كأس العالم للأندية.

ويستأنف الفريق تدريباته صباح الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.