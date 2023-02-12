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شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يوضح سبب تواجد أسرته فى نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف أسامة نبيه، مدرب عام فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن أسباب تواجد أفراد أسرته داخل مقر النادى بميت عقبة، وأثناء قيادته لتدريب الفريق الأول برفقة البرتغالى جوسفالدو فيريرا.
وقالت الصفحة الرسمية لأسامة نبيه عبر فيس بوك، "أنا بخير وكل ما تم نشره غير صحيح بالمرة وأباشر عملى فى نادى الزمالك.. الخبر تسبب فى حالة من الرعب لوالدى وأخى وزوجتى الذين هرولوا إلى النادى من أجل الاطمئنان على.. والدتى تجرى عملية جراحية ووجود أسرتى داخل النادى أربكنى وتسبب لى فى حالة من القلق".
وتوجه فريق الزمالك إلى الإسكندرية لإقامة معسكر إعداد مغلق استعدادًا لمواجهة سموحة، والمقرر لها فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.
وتضم القائمة كلا من:
حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم
خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.
خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.
وخرج من القائمة أحمد فتوح وعمر جابر للإصابة، واستبعد الجهاز الفنى مصطفى الزنارى، كما شهدت تواجد محمد عواد الذى كان تعرض للإصابة فى مواجهة شباب بلوزداد، فيما عاد حمزة المثلوثى بعد الشفاء من الإصابة، وساسمون أكينولا الذى استبعد من المباراة الماضية.
بينما على الجانب الآخر يحتل فريق سموحة المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق السكندري بعدما خاض 17 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.