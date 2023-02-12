شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يوضح سبب تواجد أسرته فى نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أسامة نبيه، مدرب عام فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن أسباب تواجد أفراد أسرته داخل مقر النادى بميت عقبة، وأثناء قيادته لتدريب الفريق الأول برفقة البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

وقالت الصفحة الرسمية لأسامة نبيه عبر فيس بوك، "أنا بخير وكل ما تم نشره غير صحيح بالمرة وأباشر عملى فى نادى الزمالك.. الخبر تسبب فى حالة من الرعب لوالدى وأخى وزوجتى الذين هرولوا إلى النادى من أجل الاطمئنان على.. والدتى تجرى عملية جراحية ووجود أسرتى داخل النادى أربكنى وتسبب لى فى حالة من القلق".

وتوجه فريق الزمالك إلى الإسكندرية لإقامة معسكر إعداد مغلق استعدادًا لمواجهة سموحة، والمقرر لها فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.