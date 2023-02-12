شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للريشة الطائرة يتوجه إلى جوهانسبرج للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة المنتخب المصري الأول للريشة الطائرة مطار القاهرة متوجهة إلى جنوب إفريقيا، للمشاركة في بطولة أفريقيا للفردى والفرق، والتى ستقام خلال الفترة من 13 وحتى 19 فبراير الجاري.

وتضم قائمة المنتخب المصري المشاركة في البطولة الأفريقية أربعة لاعبين وهم: "أحمد صلاح، أدهم حاتم، محمود منتصر، كريم محمود عزت"، بالإضافة إلى أربع لاعبات وهن: "ضحى هاني، نور يسري، هنا طارق، رحمة العدوي".

ويقود المنتخب المصري للريشة الطائرة فنيًا محمود عزت، وتترأس بعثة المنتخب المشاركة في البطولة الأفريقية بدولة جنوب أفريقيا منة الطناني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للريشة الطائرة.

وأعلن الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، عن فوز مصر بتنظيم بطولة إفريقيا للكبار المقرر إقامتها في شهر فبراير 2024.

يذكر أن مصر قامت بتنظيم بطولة مصر الدولية في شهر أكتوبر الماضي، في نسختها السادسة بعد غياب عامين بسبب ڤيروس كورونا، وحصل الزوجي أحمد صلاح وأدهم حاتم على الميدالية البرونزية في البطولة.