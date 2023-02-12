شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على المصرى بهدف أحمد ريان فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى سيراميكا الشوط الأول متقدماً على المصرى البورسعيدى بهدف نظيف سجلة أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 31 من عمر المباراة المقامة حالياً باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام،خط الوسط: محمد عادل - محمد كناريا - محمد عنتر - محمد إبراهيم - ميدو جابر،خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - محمد ناصف - أحمد هاني - مروان الصحراوي - محمد توني - عمرو قلاوة - إبراهيم أيولا - كونستانت وايو - محمود زلاكه.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي:حراسة المرمي: محمود جاد،خط الدفاع: كريم العراقي ، محمد دبش ، عمرو موسى ، حسين السيد،خط الوسط: زياد كمال ، ايزي ايميكا ، الياس الجلاصي،خط الهجوم: محمد جريندو ، مروان حمدي ، عبده يحيى.

ويحتل المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة بعدما خاض 17 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفا واستقبلت شباكهم 18.

بينما يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول منافسات المسابقة برصيد 18 نقطة، بعدما نجح فى الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات، وتلقى الخسارة فى 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكه 22 هدفا.