اتحاد الكرة يشكل لجنة "الرصد الإعلامى"

- الموافقة على البدء في عمل دورات المدربين بفئاتها الأربعة A -B-C-D ، على أن تكون أول دورة للرخصة A يوم 29 مارس المقبل بحضور 30 دارسًا و بدء دورات الرخصة D في المناطق بداية من الأسبوع المقبل، على أن تبدأ دورات الرخصة B و C في شهر مايو .