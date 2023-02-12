شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشكل لجنة "الرصد الإعلامى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه اليوم الأحد برئاسة جمال علام، تشكيل لجنة "الرصد الإعلامي" والتى ستكون مكلفة لرصد جميع التجاوزات الصادرة من مختلف عناصر اللعبة، عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وجاءت باقى القرارات كالتالي:
- الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم مع شركة الملابس الألمانية تمهيدًا لتوقيع العقد الجديد.
- الموافقة على البدء في عمل دورات المدربين بفئاتها الأربعة A -B-C-D ، على أن تكون أول دورة للرخصة A يوم 29 مارس المقبل بحضور 30 دارسًا و بدء دورات الرخصة D في المناطق بداية من الأسبوع المقبل، على أن تبدأ دورات الرخصة B و C في شهر مايو .
- الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيتي كلوب لإنشاء مجموعة من الأكاديميات و تنظيم دوري خاص بها.
- اعتماد نتيجة اختباراتا الحكام الجدد و اختبارات نتيجة الترقي للحكام .