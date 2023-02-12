شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر طنجة فى طريق العودة إلى القاهرة وتشكر الأشقاء بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الأهلي مدينة طنجة فى طريق عودتها إلى القاهرة، بعد انتهاء مشاركة الفريق الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية.

وحقق الأهلي المركز الرابع فى بطولة كأس العالم للأندية عقب الخسارة من فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث أمس السبت.

وحرصت بعثة الأهلي على توجيه الكر إلى الأشقـاء فـى المغرب على كرم الضيافة والدعم والمساندة طوال إقامة البعثة الحمراء في الأراضي المغربية.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة مارسيل كولر اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب العودة إلى القاهرة وانتهاء بطولة كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني فى السودان 18 فبراير الجارى، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.