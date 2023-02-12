شكرا لقرائتكم خبر عن روى رانا يقود منتخب السلة غدا فى معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل روى رانا، المدير الفني لمنتخب السلة رجال، القاهرة غدا، قادما من اليابان حيث يتولى تدريب أحد الأندية اليابانية. ومن المقرر أن يقود رانا منتخب السلة فى المعسكر المقام حاليا في الإسكندرية فى إطار الاستعداد للمشاركة فى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي يستضيفها نادى الاتحاد السكندرى.

ويضم المعسكر كلا من: أحمد إسماعيل - أحمد خلف بيبو - أحمد سامي - أحمد عادل دولا - أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - عمر طارق - عمر هشام - عمرو الجندي - كريم حاتم - محمد عبد الرحمن جيزة - ميدو طه - هيثم كمال - وليد عبد الجواد - ياسر صالح - يوسف شحاتة ، ويوسف شوشة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني فى المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما يتصدرها منتخب جنوب السودان برصيد 17 نقطة، ويليهما منتخب السنغال بـ 15 نقطة، وتونس بـ 14 نقطة، والكونغو الديمقراطية بـ 13 نقطة، وأخيرا منتخب الكاميرون بـ 11 نقطة.