شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوقع مذكرة تفاهم مع شركة الملابس وتحديد موعد دورة الرخصة A للمدربين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري الكرة القدم، فى اجتماعه اليوم الأحد 12 فبراير، عددا من القرارات، منها اعتماد التشكيل الجديد للجنة الانضباط بجانب تعيين السيد السويركى مدربا لحراس مرمى المنتخب الأولمبى خلفا لعصام الحضرى.
وجاءت باقى القرارات كالتالي :
- الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم مع شركة الملابس الألمانية تمهيدًا لتوقيع العقد الجديد.
- الموافقة على البدء في عمل دورات المدربين بفئاتها الأربعة A -B-C-D ، على أن تكون أول دورة للرخصة A يوم 29 مارس المقبل بحضور 30 دارسًا و بدء دورات الرخصة D في المناطق بداية من الأسبوع المقبل، على أن تبدأ دورات الرخصة B و C في شهر مايو .
- الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيتي كلوب لإنشاء مجموعة من الأكاديميات و تنظيم دوري خاص بها.
- اعتماد نتيجة اختباراتا الحكام الجدد و اختبارات نتيجة الترقي للحكام .