شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن غياب خالد عبد الفتاح عن مواجهة الهلال السوداني بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للأهلي غياب خالد عبد الفتاح مدافع الفريق عن مباراة الأهلي المقبلة فى دوري أبطال أفريقيا بسبب الإيقاف.

يأتى ذلك بسبب الطرد الذى تعرض له خالد عبد الفتاح فى لقاء فلامنجو البرازيلي بكأس العالم للأندية، والذى يمنع مشاركته فى مباراة الهلال بسبب الإيقاف.

ويواجه الأهلي فريق الهلال فى السودان يوم 18 فبراير الجارى ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة إلى القاهرة وانتهاء بطولة كأس العالم للأندية.

ويستأنف الفريق تدريباته صباح الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.