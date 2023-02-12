ليفربول يتلقى ضربة مٌوجعة قبل مباراة ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض ليفربول إلى ضربه مٌوجعة بغياب نجم الفريق عن صفوف الريدز خلال الفترة المقبلة في بطولة الدوري الإنجليزي وبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إن الإسباني تياجو ألكانتارا نجم فريق ليفربول يٌعاني من إصابة في الفخذ، ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أسابيع .

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وأضافت الصحيفة :" ان تياجو ألكانتارا سوف ينضم إلى قائمة الإصابات ليفربول "فيرجيل فان دايك ولويس دياز وديوجو جوتا وإبراهيما كوناتي وروبرتو فيرمينو وآرثر ميلو وكالفين رامزي".

وأكملت :" ان ألكانتارا سيغيب عن 7 مباريات مع ليفربول وهم إيفرتون ونيوكاسل وذهاب مباراة ريال مدريد ،

وكريستال بالاس، بالإضافة إلى ولفرهامبتون مانشستر يونايتد و بورنموث".

ومن المقرر ان يلتقي ليفربول نظيره إيفرتون مساء الاثنين في المباراة المرتقبة على ستاد آنفيلد في الجولة الـ23 في بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول و إيفرتون

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و 11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و 12 مساء بتوقيت الإمارات .

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