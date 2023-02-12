ايبوكا ينقذ اهلي طرابلس من الخسارة امام اساريا في الدوري الليبي

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل فريق أهلي طرابلس الليبي مع أساريا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الزاوية، ضمن أولى جولات الدور الثاني للدوري الليبي.

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سجل أساريا هدف التقدم في الدقيقة ٦٣ عن طريق المحترف التونسي علاء قمش، قبل أن يسجل النيجيري جون إيبوكا المعار من سيراميكا كليوباترا، هدف التعادل في الوقت القاتل بالدقيقة ٩٦.

يعد هذا التعادل هو الرابع لأهلي طرابلس الليبي في الدوري، والرابع على التوالي لفريق أساريا.

وارتفع رصيد أهلي طرابلس في مركزه الثالث من المجموعة الثانية، إلى 16 نقطة، بينما رفع أساريا رصيده إلى 12 نقطة احتل بهم المركز الخامس من المسابقة.

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