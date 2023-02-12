سيراميكا كليوباترا يتقدم على المصري في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي، ضمن الجولة الـ 18 من عمر الدوري المصري الممتاز.

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وشهد الشوط تقدم سيراميكا على المصري بهدف نظيف، أحرزه أحمد ياسر ريان في الدقيقة 31.

وأستحوذت كتيبة حسام حسن "المصري" على مجريات المباراة، حيث سيطر على الكرة، بينما لجأ التونسي معين الشعباني المدير الفني لـ سيراميكا للاعتماد على دفاع المنطقة ومن ثم الهجمات المرتدة، والتي أثمرت عن الهدف.

وكان العميد حسام حسن قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد دبش، عمرو موسى، حسين السيد.

خط الوسط: زياد كمال، ايزي ايميكا، الياس الجلاصي.

خط الهجوم: محمد جريندو، مروان حمدي، عبده يحيى.

ويحتل المصري قبل انطلاق المباراة المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يأتي سيراميكا في المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول منافسات المسابقة برصيد 18 نقطة.

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