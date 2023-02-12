تشكيل ناري لـ أستون فيلا أمام مانشستر سيتي بالبريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لـ أستون فيلا عن تشكيل الفريق أمام مانشستر سيتي، ضمن الجولة الـ 23 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويبدأ أستون الفيلا اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: أشلي يونج، عزري كونسا، كالوم تشامبرز، لوكاس ديني.

الوسط: جاكوب رامزي، بوبكر كامارا، دوجلاس لويز، إميليانو بوينديا.

الهجوم: ليون بيلي، أولي واتكينز.

الجدير بالذكر ان مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 45 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الـ 11 برصيد 28 نقطة.

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