مانشستر يونايتد يعمق جراح ليدز في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق مانشستر يونايتد فوزًا على نظيره ليدز يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد ايلاند رود ، في منافسات الجولة الـ23 في بطولة الدوري الإنجليزي.

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إنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي التي جمع بين مانشستر يونايتد وليدز بدون أهداف على ملعب ايلاند رود.

سجل الهدف الأول ماركوس راشفورد الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد من صناعة لوك شاو في الدقيقة 81 .

بينما ضعف أليخاندرو جارناتشو النتيجة وأحرز الهدف الثاني من صناعة فوتر فيفورست في الدقيقة 85 .

وفي الدقيقة 91 حسب حكم المباراة هدف ماركوس راشفورد الهدف

الثالث بداعي التسلل، بينما أيضًا لم يحتسب فوتر فيجورست هدفًا بداعي للتسلل في الدقيقة 94 .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء ، بفوز مانشستر يونايتد على ليدز بهدفين دون رد .

بهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده عند النقطة 46 ليحتل المركز الثالث ،بينما توقف رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 19 ليحتل المركز السابع عشر.

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