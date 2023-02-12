مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام أستون فيلا بـ البريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لـ مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن تشكيل فريقه أمام أستون فيلا، ضمن الجولة الـ 23 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تشكيل مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: إديرسون

الدفاع: روبن دياز - إيمريك لابورت - كايل ووكر

الوسط: رودري - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين - إلكاي جوندوجان

الهجوم: رياض محرز - إرلينج هالاند -

جاك جريليش

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن آرسنال الذي تعادل أمس السبت مع برينتفورد بهدف لكل فريق، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الـ11 برصيد 28 نقطة.

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